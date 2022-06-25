В квартире на киевском Печерске убили мужчину выстрелом в голову. Об этом сообщает полиция Киева.

В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов долго громко работает телевизор и никто не реагирует на замечания соседей. Для выяснения всех обстоятельств по указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Фото: Facebook/Поліція Києва

Поскольку жители квартиры, где громко работал телевизор, никак не реагировали на стук в дверь, полиция зашла сама. В доме правоохранители обнаружили тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову.

"Сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия, устанавливают личность погибшего и все обстоятельства его смерти. Решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство", - пишет пресс-служба.

Скриншот: Facebook/Поліція Києва

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