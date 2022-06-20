Черновицкая полиция расследует резонансное убийство павлина на шашлыках. Мужчине грозит восемь лет тюрьмы
Жителю Черновицкой области, который жестоко убил павлина, грозит восемь лет тюремного заключения.
Об этом сообщила местная полиция.
Начато уголовное производство по факту появления видео в соцсетях.
Сотрудники полиции уже опросили участников происшествия и выяснили, что парень на видео - 18-летний житель села Карапчев. Он заранее приобрел павлина и во время отдыха с друзьями нанес ему умышленные телесные повреждения.
Уже установлены все участники этого инцидента.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного Кодекса Украины.
Решается вопрос сообщения нарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Пьяный молодой человек на Буковине убил павлина - держа птицу рукой, с размаху он ударил ее несколько раз об землю. Это произошло во время застолья с шашлыками - под хохот компании.
Паблик позже опубликовал ссылку на Instagram живодера, которого, судя по никнейму, зовут Константин Урсулян. Сейчас его аккаунт скрыт.
Тогда в личных сообщениях возмущенным пользователям Урсулян ответил, что "уже ответил за свои поступки" и попросил удалить видео.
Ранее мы писали о том, как мужчина жестоко убил кота за съеденную колбасу на глазах у детей. Его посадили на 5 лет с испытательным сроком.
А в Одессе на глазах у прохожих убили и освежевали лошадь. Это произошло на ипподроме. Эвакуированная лошадь упала и не могла больше встать. Тушу животного повесили на дерево, недалеко от площадок, где детей обучают верховой езде.