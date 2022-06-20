Жителю Черновицкой области, который жестоко убил павлина, грозит восемь лет тюремного заключения.

Об этом сообщила местная полиция.

Начато уголовное производство по факту появления видео в соцсетях.

Сотрудники полиции уже опросили участников происшествия и выяснили, что парень на видео - 18-летний житель села Карапчев. Он заранее приобрел павлина и во время отдыха с друзьями нанес ему умышленные телесные повреждения.

Уже установлены все участники этого инцидента.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного Кодекса Украины.

Решается вопрос сообщения нарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Пьяный молодой человек на Буковине убил павлина - держа птицу рукой, с размаху он ударил ее несколько раз об землю. Это произошло во время застолья с шашлыками - под хохот компании.

Паблик позже опубликовал ссылку на Instagram живодера, которого, судя по никнейму, зовут Константин Урсулян. Сейчас его аккаунт скрыт.

Тогда в личных сообщениях возмущенным пользователям Урсулян ответил, что "уже ответил за свои поступки" и попросил удалить видео.

Ранее мы писали о том, как мужчина жестоко убил кота за съеденную колбасу на глазах у детей. Его посадили на 5 лет с испытательным сроком.

А в Одессе на глазах у прохожих убили и освежевали лошадь. Это произошло на ипподроме. Эвакуированная лошадь упала и не могла больше встать. Тушу животного повесили на дерево, недалеко от площадок, где детей обучают верховой езде.