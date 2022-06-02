В школу небольшого прибрежного поселка Пескадеро, что в 56 км от Сан-Франциско, забрела пума. Не успевшее причинить никому вреда животное заперли в пустом классе и вызвали полицию с зоологами.

Об этом сообщают американские газеты.

Пума (она же кугуар или горный лев) забрела в учебное заведение утром, когда там не было ни учеников, ни учителей. Ее увидел сообразительный смотритель и запер в пустом классе.

"Горный лев прошел через кампус и решил зайти в класс английского языка. Смотритель действовал быстро и успел закрыть за ним дверь", - сказал детектив Хавьер Акоста из офиса шерифа округа Сан-Матео.

Акоста добавил, что это был отощавший самец 4-6 месяцев, его вес он оценил примерно в 18 кг. Он сказал также, что животное выглядело "потерянным и испуганным". Кроме того, у него был сломан зуб, который необходимо удалить.

Зоологи из Калифорнийского департамента рыбных ресурсов и дикой природы усыпили кошку транквилизатором и отправили ее в Оклендский зоопарк на медосмотр. Они собираются вернуть ее в дикую природу.

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