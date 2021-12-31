В Великобритании усыпили серую белку, которая искусала почти два десятка человек
В Великобритании серая белка за два дня искусала 18 человек. Животное поймали и усыпили.
Об этом сообщает BBC.
В небольшом городке в Уэльсе случилось ЧП. Белка начала атаковать людей. За двое суток ей удалось покусать 18 человек, а потом грызуна поймали.
По данным издания, животное нападало на детей, пенсионеров, а также домашних питомцев в городке Бакли на северо-востоке Уэльса. Белку прозвали Полоска в честь злого персонажа из фильма "Гремлины".
После поимки грызуна передали в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, которое является благотворительной организацией, работающей в Англии и Уэльсе.
Отмечается, что женщина, которая поймала зверька, также была покусана.
Серая белка искусала 18 человек в Великобритании. Источник: Корин Рейнолдс
Позже стало известно, что белку усыпили, так как ее нельзя было вернуть в условия дикой природы по закону, который был принят в Уэльсе в 2019 году. Согласно этому закону, серых белок запрещено выпускать в дикую природу.
Ранее "Страна" сообщала, что пьяный сторож складов зерна в Харькове ногами и матерным словом отбился от дикой лисы.
Также мы писали, что в Черниговской области пункт пропуска через границу атаковал бешеный енот.