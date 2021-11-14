Патрульная полиция Мариуполя во время выполнения своих рабочих обязанностей заметила, что на дереве сидит енот-беглец из зоопарка по имени Сеня. Полицейские посадили полосатого в машину и отвезли в зоопарк.

Об этом сообщает Патрульная полиция Донецкой области в Телеграм-канале.

"Вчера, около 21 часов на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Греческой, на дереве, сидит енот.

Прибыв по вызову, полицейские подтвердили информацию об интересной находке граждан. То ли инспекторы, то ли мерцание маячков служебной машины, привлекли внимание маленького хищника и он стал спускаться вниз. Осмотрев животное, никаких ранений обнаружено не было.

Патрульные установили, что 11 ноября, енот, по имени Сеня, скрылся из зоопарка во время того, как у него чистили клетку. Посадив полосатого в машину, полицейские поехали в зоопарк, чтобы вернуть его домой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Российское акционерное общество "Гознак" объявило о запуске онлайн-сервиса для поиска потерявшихся домашних животных. Сервис называется "Хвост удачи" (helppet.ru) и позволяет найти кошек и собак на основе новой технологии идентификации животных по фотографии.

Мы также информировали о том, в Украине с понедельника, 8 ноября, вступил в силу законопроект, который увеличивает штрафы за выгул домашних питомцев - собак без поводков и намордников.