С 8 ноября в Украине вступили в силу изменения в законодательстве в сфере охраны животных. Таким образом были имплементированы некоторые положения международных договоров и директив Евросоюза.

Важно, что это касается самой распространенной категории любителей животных в Украине - владельцев собак.

Теперь оштрафовать могут за выгул собаки без намордника или неубранные экскременты питомца. Запретили фотосессии с дикими животными, передвижные зоопарки. Нельзя оставлять привязанных у магазина собак, дарить животных, как призы или награды. За подобные нарушение грозят штрафы от 170 до 5100 гривен.

Следить за соблюдением новых норм будет полиция. Также Кабмин в течение трех месяцев еще должен утвердить все нормативные акты: например, о порядке страхования ущерба от нападений собак.

Наиболее весомое наказание предусмотрено за жестокое обращение с животными и пропаганду этого - вплоть до лишения свободы на 5-8 лет.

"Страна" проанализировала закон о защите животных и собрала главные его положения.

Штрафы за выгул собак без намордников

Теперь выгул собак из списка опасных пород без поводков и намордников грозит предупреждением или штрафом.

Речь идет о взыскании от 170 до 340 гривен. Для должностных лиц - предупреждение или штраф от 340 до 850 гривен. Обновленный список опасных пород утвердил Кабмин. В него вошли такие породы, как алабай, акита-ину, бультерьер, кавказская овчарка, доберман, дог, мастиф, ротвейлер и другие.

Кстати, из перечня убрали немецкого боксера, немецкую и бернскую овчарок, бордоского и немецкого дога, далматина, некоторые породы мастифов, лайку, ньюфаундленда, хаски эрдельтерьера, маламута, лабрадора-ретривера, фокстерьера и сенбернара.

Владельцы собак из нового списка должны заключить договор обязательного страхования ответственности за вред, который может быть нанесен третьим лицам.

Сколько будет стоить страховка и когда ее начнут предлагать страховые компании - пока неизвестно, но этот вопрос должны урегулировать в течение трех месяцев.

Также наказать могут за выгул в неотведенных для этого местах и если владелец не убирает за животным экскременты (это касается не только собак, но и котов).

При повторном нарушении в течение года, штраф для физлица увеличивается до 340-510 грн, для должностного - до 510-1020 грн.

Если животное нападет на человека или испортит имущество, хозяину уже грозит штраф от 1700 до 3400 грн. Для должностных лиц - от 3400 до 5100 грн. Животное при этом могут конфисковать.

Важный пункт - требование регистрировать собак. В Админкодексе прописан пункт, что владельцы незарегистрированных собак должны быть оштрафованы, но на деле штрафовать с 8 ноября за это не будут, поскольку еще не принят закон, прописывающий порядок регистрации.

Законопроект №3796 "Об ответственном содержании животных в неволе" уже подан в Верховную Раду, но пока находится на рассмотрении в комитетах.

Его автор, депутат от "Слуги народа" Юлия Овчинникова поясняла, что сначала нужно будет идентифицировать животное, то есть чипировать или прикрепить жетон в ветклинике. Затем информацию о животном и его владельце несут в единую базу.

Средняя стоимость чипирования - 70 грн, жетона - 35 грн. Сейчас это делают по желанию. По словам Юлии Овчинниковой, список домашних животных, подлежащих регистрации должен утвердить Кабмин, но предварительно можно сказать, что это будет касаться собак и кошек.

Когда законопроект о регистрации утвердят, владельцам домашних животных дадут три года на идентификацию и регистрацию. В течение этого времени штрафы выписывать не будут.

Что еще запрещено делать с питомцами

Нельзя запирать в машине зимой и летом. Запрещается оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека при температуре воздуха более +20 и менее +5.

Нельзя привязывать у магазинов. Запрещается оставлять домашнее животное привязанным, если привязь менее 20 метров. Кроме собак, выполняющих сторожевые функции, для которых такая длина должна составлять не менее 10 метров.

Независимо от длины привязи запрещается оставлять животное без возможности укрыться в помещении или сооружении, привязанном на солнце при температуре воздуха более +20 или менее 0°С.

Запрещается оставлять домашнее животное привязанным без присмотра возле остановок, магазинов и т.п.. Привязывать животных к транспортным средствам и принуждать к бегу за ними.

Закрывать в подвалах нельзя. Запрещается замуровывать животных в подвальных помещениях.

Запрет на отстрел бродячих псов. Запрещается умерщвление животных для регулирования численности бездомных животных. Их можно только отлавливать и передавать коммунальным службам или приютам.

Нищим запретили животных. Запрещается попрошайничество с животными.

Питомец - не подарок. Запрещается дарить домашних животных как призы, награды или премии. Дрессировать способом, причиняющим вред здоровью животного и его общему состоянию.

Конец пляжным зоо-фотографам. Запрещается предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев.

Сдать редких животных. Нарушением закона считается содержание диких и редких животных дома или в неспециализированных заведениях.

Уголовка за жестокое обращение

Жестокое обращение с животными, в том числе беспризорными, которое причинило им страдания, но не повлекло телесных повреждений или гибели, оставление животных на произвол судьбы наказывается штрафом от 3400 до 5100 грн.

То есть, тем, кто выгоняет своих питомцев на улицу, грозит ответственность.

Подобные действия, совершенные в отношении двух и более животных, группой лиц, или повторно за один год, уже влекут за собой штраф от 5100 до 8500 грн или административный арест до 15 суток с конфискацией животного.

Жестокое обращение, которое привело к телесным повреждениям или гибели животного, натравливание животных друг на друга, совершенное по хулиганским или корыстным мотивам, пропаганда насилия могут наказываться ограничением свободы сроком от 1 до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 3 лет с конфискацией животного.

За те же действия, совершенные в присутствии несовершеннолетнего - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией животного.

Действия, совершенные с особой жестокостью либо в отношении двух и более животных, либо повторно, либо группой лиц, либо направленные на удовлетворение половой страсти, - караются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного.

Такое же наказание предусмотрено за создание фото, видео или аудиоматериалов с мучениями животных и распространение таких материалов.

Также прописано, что тем, кто уже был судим за подобные преступления, иметь домашних животных запрещено.

Запрет передвижных зоопарков

Также законом запрещается работа передвижных зоопарков и выставок животных. Следить за этим должны местные власти.

Они должны принять меры, чтобы соблюсти запрет на осуществление деятельности передвижных зверинцев, передвижных зоопарков, передвижных выставок диких животных в пределах территории соответствующей административно-территориальной единицы.