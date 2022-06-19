На сайте президента Украины зарегистрирована петиция о запрете разведения домашних животных на период военного времени и в течение 5 лет после его окончания.

Автор петиции предлагает ввести штрафы от 8 500 до 68 000 гривен за нарушение этого порядка.

Инициировавший этот документ зоозащитник Александр Титарчук заявил, что петиция создана с целью решить проблему бездомных животных, остро вставшую с началом войны. На данный момент она собрала всего 350 голосов.

Ранее мы писали, что в Украине отменили упрощенный режим вывоза домашних животных в страны Европейского Союза, который был введен после вторжения РФ.

Также "Страна" рассказывала, как в Буче оккупанты похитили домашнего кота по кличке Макс и вывезли в Беларусь. Кот проехал больше 300 км от дома и под Гомелем сбежал и прибился к местным. Там волонтеры сделали Максу новый ветпаспорт, чип и передали его через Польшу к семье в Чехию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.