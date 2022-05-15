Невероятная история приключилась с домашним котом, рыжим великаном породы мейн-кун по кличке Макс, которого хозяева оставили в Буче в начале войны.

Как рассказала его хозяйка Алена Кукурузка сайту "Думская", из-за оккупации Бучи она с маленьким сыном уехала в Чехию.

Кот остался дома и его судьба была неизвестна.

А месяц назад девушке позвонили из Беларуси.

"На кулоне были ваши контакты, мы не знали, звонить или нет, как вы отнесетесь к беларусам, после всего, что происходит", — сказала девушка на другом конце трубки, скинув фотографию Макса и ошейника с кулоном.

Оказалось, что Макса забрали из Бучи российские солдаты. Кот проехал больше 300 км от дома и под Гомелем сбежал и прибился к местным.

Там волонтеры сделали Максу новый ветпаспорт, чип и передали его через Польшу к семье в Чехию.

Кот Макс

Ранее мы писали о том, что умер кот по имени Мурчик, которого ранее спасатели вытащили из-под завалов одного из домов Бородянки Киевской области после освобождения города. Хозяева опознали кота по фото. Но дождаться встречи с питомцем они не смогли. Кот погиб от полученных травм. Фото кота Мурчика читатели "Страны" могли видеть в нашем фоторепортаже из Бородянки.

Также мы сообщали, что героя интернета кота Степана, которому пришлось эвакуироваться из Харькова вместе с хозяйкой, номинировали на самую престижную в блогосфере премию - World Influencers and Bloggers Award.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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