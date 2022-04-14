Умер кот по имени Мурчик, которого ранее спасатели вытащили из-под завалов одного из домов Бородянки Киевской области после освобождения города.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

Ранее хозяева опознали кота по фото. Но дождаться встречи с питомцем они не смогли. Кот погиб от полученных травм.

Фото кота Мурчика читатели "Страны" могли видеть в нашем фоторепортаже из Бородянки.

Мы также сообщали, как жила под бомбежками Бородянка - жители освобожденного города рассказали "Стране", как они пережили оккупацию.

Кроме того, писали, что в Бородянке несколько дней подряд разбирают завалы разрушенных домов. Там были найдены тела погибших

Вместе с тем, в Бородянке скоро заработает временный проезд по разрушенному мосту.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

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