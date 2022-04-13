Министр инфраструктуры Александр Кубраков опубликовал фото восстановительных работ в Бородянке на трассе Киев – Ковель, где обустраивают временный проезд по разрушенному мосту.

Фото появились в его Facebook.

Также Кубраков сообщил, что на маршруте Демидов – Иванков тяжелая строительная техника работает на дороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч, обустраиваются подъезды и возводится переправа через реку Здвиж.

"На этой неделе завершили строительство двух временных переправ: на дороге Р-02 в селе Катюжанка и дороге Р-30 на подъезде к Ирпеню. Продолжаются работы в Стоянке – планируем открыть переправу уже на следующей неделе", – добавил министр.

Напомним, что также под Киевом запустили временный насыпной мост через реку Ирпень.

Всего в Киевской области 400 объектов разрушено полностью, еще 1100 - частично.

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