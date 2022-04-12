В начале следующей неделе власти обещают открыть для проезда Житомирскую трассу (М-06 Киев - Чоп). Близ села Стоянка начнет работать временный проезд по переправе.

Об этом сообщается в Фейсбуке "Укравтодора".

"Это трасса М-06 Киев – Чоп вблизи села Стоянка. Еще в начале российского вторжения здесь был взорван мост.

После освобождения Киевской области от захватчиков и разминирования "Укравтодор" немедленно начал восстанавливать проезд на этом участке. Возводим временную переправу, а также демонтируем разрушенный мост. В начале следующей недели планируем открыть временный проезд по переправе и возобновить сообщение с Киевом", - сказано в посте.

"Житомирская трасса – одна из основных транспортных артерий страны. Уже почти неделю, как ведутся восстановительные работы на дороге: ее убирают, расчищают от изуродованных автомобилей и техники", - рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Ранее "Укравтодор" подсчитывал, сколько тысяч километров дорог в Украине уничтожила война.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.