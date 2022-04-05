В Краматорске войска РФ нанесли авиаудары по железной дороге
Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил об авиаударах по железной дороге минувшей ночью.
Об этом он написал на своей странице в Facebook утром во вторник, 5 апреля.
"После ночных авиаударов было повреждено жд полотно. Занимаемся. По срокам пока непонятно", - заявил Гончаренко.
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