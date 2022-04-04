"Укрзализныця" восстанавливает железнодорожное сообщение с прифронтовыми Краматорском и Славянском. Бесплатный поезд будет ходить на Одессу, пока это не представляет непосредственной угрозы.

Об этом сообщается в телеграм-канале УЗ.

Для этого поезд 92/91 Одесса-Лозовая будет на регулярной основе продлен до станции Краматорск через Славянск. Билеты необходимо купить на станцию Лозовая.

"Обращаем внимание пассажиров, что рейс в Одессу не эвакуационный (бесплатный), билеты на него есть в продаже на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци. Следовательно, пассажиры, которые хотят следовать от станций Славянск и Краматорск, могут приобрести билеты от станции Лозовая, которые действительны для проезда в том числе в города Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как известно, российские войска на данный момент предпринимают активные попытки взять в блокаду Славянск и Краматорск. В связи с этим в Славянске жителей призвали временно покинуть всю Донецкую область.

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