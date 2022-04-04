Почти 17 миллиардов евро из фонда Евросоюза будут выделены на помощь украинским переселенцам. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

"Совет ЕС принял законодательные приложения, позволяющие странам-членам перенаправить ресурсы фондов регионального развития и Фонда европейской помощи для наиболее нуждающихся (FEAD) для помощи беженцам, спасающимся от российской военной агрессии против Украины. Быстрое принятие этих приложений к законодательству по использованию фондов ЕС является четким свидетельством солидарности Евросоюза с принимающими беженцами из Украины и со странами-членами, особенно на границах с Украиной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот шаг поможет странам-членам мобилизовать дополнительные ресурсы для обеспечения украинских беженцев базовой социальной защитой, включая место для проживания, доступ к образованию и медицинскому обслуживанию и, в частности, к мерам по борьбе против пандемии COVID-19.

Евросовет принял регуляторные правила по Региональным действиям для беженцев в Европе (CARE), с приложениями, регулирующими управление неиспользованными ресурсами периода 2014-2020 годов в рамках Европейского структурного и инвестиционного фонда (ESIF), а также Фонда европейской помощи наиболее нуждающимся ( FEAD).

Согласно новым правилам, страны ЕС смогут дополнительно использовать до €9,5 млрд в рамках программы гражданской защиты ЕС REACT-EU на 2022 год, в дополнение к неиспользованным фондам регионального развития в бюджетный период 2014-2020 годов. Общая сумма в рамках этих финансовых инициатив, которую национальные правительства могут направить на помощь беженцам из Украины, составляет 17 миллиардов евро.

Кроме того, Совет ЕС принял приложения по использованию неиспользованных фондов ЕС по внутренним делам на 2014-2020 годы еще в течение одного года, а также фондов из бюджета 2021-2027 годов на убежище, миграцию и интеграцию.

Новые регуляторные правила и правовые приложения вступят в силу через день после обнародования в Официальном журнале ЕС.

Напомним, Еврокомиссия планирует выплачивать странам ЕС за каждого украинского беженца по 40 евро в сутки.

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