18 300 военных, 1 844 бронемашины, 647 танков. Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ в Украине
С момента вторжения в Украину 24 февраля российские войска потеряли примерно 18 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 апреля ориентировочно составили:
- личный состав – около 18 300 человек
- танки - 647
- боевые бронированные машины - 1 844
- артиллерийские системы - 330
- РСЗО - 107
- средства ПВО - 54
- самолеты - 147
- вертолеты - 134
- автомобильная техника - 1 237
- корабли /катера - 7
- цистерны с ГСМ – 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92
- специальная техника – 25
- пусковые установки ОТРК - 4.
В Генштабе добавили, что подсчет носит приблизительный характер и осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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