Генштаб ВСУ рассказал о потерях РФ в Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

С момента вторжения в Украину 24 февраля российские войска потеряли примерно 18 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook. 

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 апреля ориентировочно составили:

  • личный состав – около 18 300 человек
  • танки - 647
  • боевые бронированные машины - 1 844
  • артиллерийские системы - 330
  • РСЗО - 107
  • средства ПВО - 54
  • самолеты - 147
  • вертолеты - 134
  • автомобильная техника - 1 237
  • корабли /катера - 7
  • цистерны с ГСМ – 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 92
  • специальная техника – 25
  • пусковые установки ОТРК - 4.

В Генштабе добавили, что подсчет носит приблизительный характер и осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери России в войне. Генштаб Украины публикует сводку о войне в Украине 4 апреля

Потери России в войне. Генштаб Украины публикует сводку о войне в Украине 4 апреля

Война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах

"Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить. 

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, почему, по версии Запада, началась война в Украине. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться