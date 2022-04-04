С момента вторжения в Украину 24 февраля российские войска потеряли примерно 18 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 апреля ориентировочно составили:

личный состав – около 18 300 человек

танки - 647

боевые бронированные машины - 1 844

артиллерийские системы - 330

РСЗО - 107

средства ПВО - 54

самолеты - 147

вертолеты - 134

автомобильная техника - 1 237

корабли /катера - 7

цистерны с ГСМ – 76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92

специальная техника – 25

пусковые установки ОТРК - 4.

В Генштабе добавили, что подсчет носит приблизительный характер и осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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