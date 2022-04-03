Противоракетная оборона ВСУ сбила в Изюмском районе Харьковской области вражескую авиацию. Самолет упал на частный дом.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. сообщил, что возле Изюма сбили российский истребитель.

"Несуществующее ПВО Украины сбили в Изюмском районе очередной самолет оккупанта. Поиск экипажа продолжается. Слава ВСУ!" - иронично подписал видео Геращенко.

Автор ролика активно комментирует попадание в самолет, который упал прямо на жилой дом в неизвестном поселке Изюмского района. На кадрах видно черное облако дыма, образовавшееся из-за горящего топлива. Что стало с жителями того самого здания, на который упал самолет, неизвестно.

Напомним, 2 апреля американский актер и основатель благотворительной организации CORE Шон Пенн предложил частным инвесторам профинансировать покупку вооружения для Украины. Знаменитость предлагает потратить 300 миллионов долларов на пару эскадрилий американских истребителей и еще 200 миллионов - на системы противоракетной обороны для поставок в Украину.

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