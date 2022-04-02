Американский актер и основатель благотворительной организации CORE Шон Пенн предложил частным инвесторам сброситься на вооружение для Украины.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Знаменитость предлагает потратить 300 миллионов долларов на пару эскадрилий американских истребителей и еще 200 миллионов - на системы противоракетной обороны для поставок в Украину.

Напомним, что актер был в Украине, когда началась война. Шон Пенн приезжал во Львовскую область помогать украинским переселенцам.

Также Шон Пенн угрожал "Оскару" бойкотом, если на церемонию не пригласят Зеленского. Но Зеленского так и не позвали.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.