Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 1 апреля, дал интервью американскому телеканалу Fox News.

"Страна" выделяет его ключевые тезисы:

Зе призвал Байдена в их недавнем телефонном разговоре предоставить Украине гарантии безопасности. То есть поучаствовать в мирном договоре с Россией. США рассматривают это предложение (ранее со ссылкой на CNN сообщалось, что вряд ли Белый дома даст такие гарантии - Ред. ).

). Зеленский не подтвердил и не опроверг обвинений России в обстреле Белгорода (аналогичная позиция и у Минобороны Украины - Ред.).

"Извините, я не обсуждаю мои приказы как главнокомандующего... Есть вещи, которыми я делюсь только с военными ВСУ".

Зе потребовал оружия у США.

"Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты. Если вы не можете нам дать F-18 или F-19 или что у вас там есть, дайте нам старые советские самолеты. Вот и все. Дайте мне что-нибудь, чем я смогу защитить свое государство".- заявил, что территориальных уступок при заключении мирного договора с Россией не будет.

К слову, ещё несколько дней назад в интервью The Economist Зеленский такую возможность как раз допускал.

В видеоверсии интервью был еще один интересный отрывок, не вошедший в текстовую.

Президент говорит, что если США не дадут Киеву тяжелых вооружений, то это будет означать "игру" Вашингтона с Украиной.

"Но если этот процесс продолжит затягиваться, люди начнут задавать вопросы: а это вообще правда? Может, за этим кроется какая-то игра? Я не хочу верить, что наши партнеры играют с нами в игры. Я не знаю, боится ли Байден Путина, хочу верить, что нет, потому что он лидер великой нации. Я держу кулачки – это наша традиция, чтобы никогда такого не случилось, чтобы любой президент США боялся Россию", - заявил Зеленский.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.