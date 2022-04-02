Министерство торговли США расширило анонсированные накануне Белым домом ограничения в отношении физических и юридических лиц, имеющих отношение к аэрокосмической, морской, электронной сферам российской и белорусской экономики. В общей сложности в санкционный список включены 120 компаний из обеих стран.

Об этом говорится в документе ведомства.

В нем утверждается, что все внесенные в черный список организации "действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов". В санкционный перечень, указали в министерстве, были внесены организации "за приобретение и попытки приобретения продукции, внесенной в список запрещенной к поставкам, для поддержки вооруженных сил" РФ и "поддержки усилий России по модернизации своих вооруженных сил".

В перечень из 96 российских предприятий среди прочего вошли ПО "Севмаш" (входит в состав Объединенную судостроительную корпорациию), 46-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ, Институт физики высоких энергий, Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова, судостроительный завод "Пелла", 35 предприятий корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского.

Минторг ввел экспортные санкции против 24 белорусских юридических лиц, в том числе Внутренних войск МВД Беларуси, Комитета государственной безопасности (КГБ) и спецподразделения КГБ "Альфа". В черный список были в том числе включены Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), а также Управление внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета.

Санкции были введены "в ответ на то, что Беларусь значительно способствовала и поддерживала вторжение России в Украину, а также вооруженные силы России".

Между тем 31 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло российские удобрения в список жизненно необходимых продуктов. Это фактически выводит их производителей из-под возможных санкций.

Ранее "Страна" приводила заявление Казахстан о том, что он не станет путем обхода санкций для России.