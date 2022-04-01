Вашингтон пригрозил китайским корпорациям Huawei и Xiaomi новыми санкциями, если они будут оказывать поддержку России в сфере телекома.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, китайские технологические компании, такие как Huawei и Xiaomi, рискуют попасть под новые санкции, если продолжат поставлять телефоны и телекоммуникационное оборудование в Россию.

Им требуется одобрение Вашингтона, потому что электроника часто содержит полупроводники высокого класса или изготавливается с использованием американского оборудования, что делает ее объектом новых санкций против Москвы.

"Моя ставка на то, что Huawei и другие китайские производители телефонов не смогут законно экспортировать продукцию в Россию", — сказал Кевин Вольф, бывший чиновник министерства торговли и эксперт по санкциям.

Эксперт добавил, что "теоретически возможно, что Huawei смогла выяснить, как сделать соту или базовую станцию ​​без американских инструментов и программного обеспечения. Но трудно поверить, что они смогут найти все полупроводники, которые не были произведены. с американскими инструментами".

Отступление Apple и Samsung привело к захвату половины рынка смартфонов, в то время как приостановка бизнеса Ericsson и Nokia в России оставила брешь в поставках телекоммуникационного оборудования для инфраструктуры широкополосной связи и мобильных сетей, которое необходимо будет обслуживать и в конечном итоге модернизировать.

По словам аналитиков, Huawei уже выиграла значительную часть контрактов на развертывание сетей 4G и 5G в России. По данным исследовательской компании Dell’Oro, Huawei и китайский аналог ZTE контролируют от 40 до 60% рынка беспроводного сетевого оборудования в России, а Nokia и Ericsson составляют большую часть остальных.

Возможности для Huawei также могут заключаться в том, чтобы поделиться с Россией своими проектами по защите от санкций, включая операционную систему Harmony, разработанную для ее телефонов после потери доступа к Google Mobile Services.

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