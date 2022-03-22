Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты хотят услышать от Китая слова осуждения шагов России в отношении Украины.

Об этом Псаки сообщила в понедельник, 21 марта, на регулярном брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

"Наш взгляд заключается в том, что устное осуждение действий президента РФ Владимира Путина и действий российских военных важно и крайне необходимо. Речь идет о том, на какой стороне истории вы желаете находиться в данный момент", - утверждала она.

Псаки пояснила, что США продолжат "поддерживать открытыми каналы коммуникации" с КНР.

Официальный представитель главы администрации США также выразила мнение, что Китай иногда повторяет "теории заговоров о химическом оружии, выдвинутые Россией".

"Чего мы хотим услышать от КНР, так это осуждение происходящего в Украине", - повторила Псаки.

Она отказалась уточнить, считает ли американское правительство, что Пекин прислушается к призыву Вашингтона не оказывать материальную поддержку Москве. Не стала Псаки также пояснять, полагают ли американские власти, что китайские компании, возможно, обходят санкции США и Запада в отношении России.

"У меня нет оценки на этот счет, которой я могла бы поделиться", - сказала пресс-секретарь. Тем не менее она обратила внимание на высказывания посла КНР в США Цинь Гана о "дружественных отношениях" с Россией и "нормальных экономических связей" с нею, прозвучавшие в воскресенье в интервью телекомпании CBS.

По версии Псаки, "сближение Китая с Россией" вызывает тревогу "не только у Соединенных Штатов", но и у "многих в Европе".

"И мы ожидаем, что это станет предметом для обсуждения в ходе предстоящих нескольких дней", - добавила представитель Белого дома, имея в виду визиты президента США Джо Байдена в Брюссель и Варшаву позднее на текущей неделе.

Псаки добавила, комментируя деятельность Пекина, что "любые эскалационные действия в Южно-Китайском море" вызвали бы обеспокоенность у США.

Напомним, что Байден не планирует посещать Украину во время визита в Европу.

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