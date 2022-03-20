Заканчивается 25-й день войны в Украине.

Анализируем, что важного произошло 20 марта и есть ли прогресс на украино-российских переговорах.

Что происходит на фронте 20 марта

В своей дневной сводке Генштаб подтверил, что Россия использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". И есть угроза, что его станут применять и дальше.

Особенность этой ракеты в том, что она маневренная, благодаря чему может менять направление и обходить системы ПРО. Впрочем, это пока в теории. Но на практике "Кинжалы", судя по всему, начали обкатывать в Украине.

Вчера комплекс применили по военному заводу в Ивано-Франковской области, а сегодня – по складам ГСМ в селе Константиновка под Николаевым, сообщает минобороны РФ.

Второй момент – ВСУ фиксируют признаки подготовки вторжения Беларуси в Украину. Это не первое такое заявление Киева, но вчера Беларусь эвакуировала из страны свое посольство. Что многие истолковали как подготовку к войне.

Под Киевом российские войска, как следует из сводки, возобновил обстрелы украинских позиций и готовятся к наступлению на столицу.

Под Харьковом Изюм, говорят в Генштабе, не захвачен. В российских же телегарм-каналах прошла информация, что Росгвардия форсировала Северский Донец и захватила плацдарм на берегу, контролируемом Украиной, а также заняла села к юга от Изюма, окружая город. Неизвестно, насколько это правда – официально такие успехи пока не подтвердили даже российские военные.

В целом ситуация на фронте на данный момент практически не движется.

За исключением упомянутого выше Изюма, а также Донбасса.

Тут продолжаются ожесточенные бои сразу по многим направлениям.

Во-первых, за Мариуполь, где продолжаются уличные сражения. Во-вторых, "ЛНР" и российская армия в Луганской области продолжают атаковать агломерацию Рубежное (о контроле над ним поступают противоречивые данные)-Лисичанск-Северодонецк. В-третьих, российские войска и "ДНР" медленно продвигаюсь к северу от Волновахи в тыл украинским войскам, которые стоят под Донецком. Уже начались бои в юго-западном пригороде Донецка Марьинке (подконтрольная Украине территория). В-четвертых, на западе от Донецка силы "ДНР" продолжают массированные обстрелы Авдеевки и окрестностей, где находится глубоко эшелонированная оборона ВСУ.

Еще один участок, где фронт российских войск медленно движется вперед – это криворожское направление. Еще пару дней назад россияне захватил пункт в 60 километрах от родины президента, а сейчас власти Кривого Рога сообщили, что бои идут уже в 10-40 километрах от промышленного центра.

Куда движутся боевые действия?

Бытует две точки зрения на перспективы того, чего ждать. Украина заявляет, что Россия выдохлась и несет большие потери, поэтому ее наступление остановилось. Такую мысль сегодня в очередной раз высказал спикер Офиса президента Алексей Арестович.

В российской экспертной среде идут заявления о том, что основные усилия сейчас брошены на Донбасс (где и правда идут ежедневные захваты населенных пунктов), а когда там будет решена задача выхода на административные границы областей, то освободившиеся подразделения бросят на другие направления. Например, на окружение Николаева и бросок в сторону Одессы. Или движение на тот же Кривой Рог. Или на окружение Харькова.

Есть, впрочем, есть и третья теория – относительное затишье может объясняться усиленной дипломатией, которая выходит на согласование условий мирного договора. А потому новых масштабных наступательных операций и не ведется.

Впрочем, параллельно со всем этим, украинский Генштаб и западные эксперты говорят о переброске в Украину новых резервов и техники РФ, в частности, для форсирования водных преград. Да и в России постоянно говорят, что прекратят "спецоперацию" только после того, как "будут выполнены все задачи".

То есть сейчас развитие ситуации зависит от того, удастся ли РФ занять Донбасс в целом в обозримом будущем, а также какой величины резервы Россия сможет бросить в бой. А также от того, сможет ли Украина выбить от Запада поставки средств ПВО более действенных, чем "Стингеры", чтоб значительно снизить ущерб от ударов противника с воздуха.

Например, советские системы С-300, которые находятся на вооружении стран восточной Европы еще с советских времен. Разговоры об этом уже ведутся по поводу поставок данного комплекса из Словакии. Также прошла информация, что США уговаривают Турцию передать ей системы ПВО С-400, которая она недавно купила у России (и за которые США ввели против турков санкции).

В Москве уже заявили, что "не допустят" этого.

"Передача советских С-300 из других стран на Украину невозможна и будет незаконной, Москва не допустит этого", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кстати, не исключено, что именно с этим связано демонстративное использование в Украине "Кинжалов", которые могут в теории обходить ПВО и поражать в том числе ее компоненты.

Переговоры идут на "сближение"

Мы уже рассказывали о том, что появляется все больше признаков интенсификации переговорного процесса. И выхода на некие компромиссные позиции.

Важным косвенным признаком здесь стал далекий, казалось бы, процесс – указ президента о единой сетке вещания на всех информационных каналах. Куда входят два СМИ Петра Порошенко – "Прямой" и "Пятый".

У Порошенко на днях начали критиковать Зеленского за планы отказа от НАТО. И теперь на своих каналах экс-президент этого делать не сможет. Но важно и то, что критика эта для Банковой неприятна – значит, действительно есть планы объявить внеблоковый статус. И "зрада" по этому поводу совершенно сейчас не нужна.

Детальнее о ситуации с Порошенко и телеканалами – в материале "Страны".

Зеленский и сегодня продолжил продвигать антинатовские нарративы.

"Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа.

Если члены НАТО готовы видеть нас в Альянсе, то примите нас немедленно, потому что ежедневно гибнут люди. Но если вы не готовы спасать жизнь нашего народа, если вы просто хотите видеть нас между двумя мирами, в этом сомнительном положении, когда мы не понимаем, можете ли вы принять нас или нет - не ставьте нас в эту ситуацию неопределенности.

Я просил их лично прямо сказать, что НАТО нас примет через год-два-пять, или просто четко сказать "нет". И ответ был очень четким: вы не станете членом НАТО, но официально двери останутся открытыми", - заявил президент в интервью CNN.

В этом контексте интересно его заявление, что если переговоры провалятся, то может разразиться Третья мировай война. Мы уже рассказывали, что в западных медиа начали звучать сомнения, а нужно ли Украине идти на уступки России (большую статью об этом выпустила The Washington Post). Мол, Путин тогда добьется путем войны многих вещей, которых он хотел, чего нельзя допускать дабы не давать соблазн начинать новую войну, чтоб решить еще какие-то другие вопросы с другими странами.

Судя по всему, заявление Зе о "Третьей мировой" призвано сбить эту волну и напугать Запад ужасными последствиями, если его переговорам с Россией начнут вставлять палки в колеса.

К слову, сама эта реакция Запада говорит и о том, что стороны могли действительно стать ближе к итоговому соглашению. Ряд стран и СМИ говорят об этом уже прямо.

Турция заявляет, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение. А газета Financial Times, со ссылкой на источники близкие к переговорам, опубликовала новые пункты, помимо внеблокового статуса Украины.

Они касаются "денацификации", которой требует Москва.

Во-первых, Киев может согласиться отменить переименования улиц в честь деятелей ОУН-УПА и запретить отдельные националистические группы. Во-вторых, отменить законы, которые ограничивают использование русского языка, принятые при Порошенко и Зеленском. При этом требование сделать русский вторым государственным РФ якобы снимает.

Но до конца верить этой информации нельзя – ни в Украине, ни в России ее пока что не подтвердили. А прошлый инсайд Financial Times про 15 пунктов соглашения и в Москве, и в Киеве опровергли, хотя и с некоторыми оговорками.