На переговорах между воюющими Украиной и Россией наибольшее сближение замечено по вопросу нейтралитета Киева - то есть фактическом отказе от намерений присоединиться к НАТО в обмен на предоставление четких гарантий безопасности. Об этом можно судить по заявлениям обеих сторон.

Однако, похоже, наметившаяся договоренность не всем по душе в украинском истеблишменте, а также на Западе.

В последние дни сразу несколько политиков сделали заявления против возможной схемы окончания войны "отказ от НАТО в обмен на мир".

Что это значит с точки зрения перспектив переговоров разбиралась "Страна".

Членство раздора

Мы писали, что Киев и Москва скоро уже несколько недель ведут тяжелые переговоры между собой на нейтральной территории. Особых сдвигов в позициях сторон не видно. Россия придерживается выдвинутого в самом начале войны ультиматума из нескольких пунктов (помимо нейтралитета это признание российского статуса Крыма и независимости "ЛДНР", а также "демилитаризации" и "денацификации"), тогда как Украина требует от России немедленного прекращения огня и отвода войск.

И все же по одному вопросу наметилось сближение, что подтверждают и в Киеве, и Москве. Компромисс возможен о согласии Украины на нейтральный статус с гарантиями безопасности для нее - в том числе, и от других стран. Сигналов об этом конкретно с украинской стороны довольно много.

Собственно, готовность Украины говорить на эту тему выразил сам президент Владимир Зеленский, причем это прозвучало в сочетании с претензиями к НАТО.

Что механизм воплощения отказа обсуждается внутри команды власти, подтвердил недавно и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Выступая в эфире канала "Украина-24", спикер дал понять, что из Конституции могут убрать пункт о стремлении Украины в НАТО, что зафиксирует внеблоковый статус страны.

"Дело в том, что, поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан у нас в Конституции Украины, это довольно-таки высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить Конституции, или будет менять ее в этой части", - заявил Стефанчук.

Есть сигналы в том же направлении и от российской стороны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что война должна закончиться "всеобъемлющим соглашением о нейтральном статусе Украины при гарантиях безопасности для неё".

Как показали последние дни, даже намеки на будущий отказ от НАТО вызвали серьезное недовольство среди сторонников евроатлантической интеграции, которых немало в украинском истеблишменте. Эта прослойка весьма влиятельная, хотя и неоднородная, представлена, кстати, и в нынешней власти.

Мы писали, что за последнее время против возможной остановки движения в Альянс выступили группа экс-президента и главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, бывший министр обороны и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, ряд вхожих в эти круги журналистов, в том числе приближенных к МИДу (что, кстати, наводит на мысль о позиции руководства министерства).

Суть критики в том, что никакие договоренности с Россией не стоят и гроша, так как та никогда их не выполняла (пример - Будапештский меморандум). Независимость и суверенитет Украины в будущем может обеспечить только коллективная безопасность внутри НАТО. Сворачивать с курса на вступление поэтому нельзя. А то, что команда Зеленского обвиняет сейчас Альянс, что тот не хочет вступиться за Украину, "закрыв", например, небо над ней, то это трактуется данной группой политиков, как подготовка общества к "капитуляции", то есть к будущему официальному отказу от вступления в блок.

Власти уже достаточно жестко отреагировали на эти обвинения.

Отповедь критикам дали и в ОП, и в президентской партии "Слуга народа".

Наиболее ярко высказался советник главы ОП Алексей Арестович. Своих визави он назвал "идолопоклонниками", а также "долбо@бами". Он заявил, что еще в 2019 году предсказывал большую войну с Россией из-за НАТО.

"В видео, которые вы же таскаете, где "…Арестович предсказал войну в 2019 году", четко сказано мной: цена за вступление в НАТО - большая война с Россией. Причём, вне зависимости от того, кто будет во главе РФ и Украины. Когда Порошенко вбивал эту норму в Конституцию, это видео и масса предыдущих видео с теми же разъяснениями давно были записаны и выложены публично. Тогда вы кричали "псих", сегодня - "предатель". Но я вам открою маленький секрет. Причина не в том, что кто-то псих или предатель.

Причина в том, что вы - трусы и дятлы. В сумме это даёт "долбо@бы". Услышали? Ссыкуны и придурки. Без мозгов, без совести... Итак, цена за вступление Украины в НАТО - большой конфликт с РФ. Ок, мы свою цену заплатили. А НАТО?", - написал Арестович и далее предложил противникам отказа от вступления в НАТО ответить на следующие вопросы:

"1. Укажите, какую конкретную помощь оказало НАТО Украине (как организация), начиная с 24 февраля сего года?

2. Ответьте себе на вопрос: что означает отсутствие приглашения Украины на экстренное совещание НАТО 26 февраля сего года - на третьи сутки активной фазы агрессии? Грузию и Молдову пригласили - нас нет.

3. Какие формы и способы обеспечения безопасности Украины, мы все должны найти, если мы в НАТО хотим, а оно нас не хочет?".

Подтянули к этой дискуссии и "тяжелую артиллерию" - главкома ВСУ Валерия Залужного.

Он обратился к "политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают о "зраде" и делают "оценки" оперативной обстановки.

"Своими безответственными заявлениями, например, противник что-то якобы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов… Каждый должен заниматься своим делом. Вы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам. Желающих защищать страну приглашаю в ряды ВСУ. Призываю: не раскалывайте страну!" - написал Залужный в своем Телеграм-канале.

Это и другие заявления опять-таки можно расценивать как предварительное согласие Киева на внеблоковый статус как часть договоренностей с Россией по прекращению войны.

При этом противники отказа от НАТО явно не собираются сдаваться, так что эта история только в самом начале.

Не Альянсом единым

При том что другие требования России (по "ЛДНР" и Крыму, "демилитаризации" и "денацификации") могут посеять еще больший раздор по крайней мере в истеблишменте.

Тем более пока непонятно, что конкретно скрывается за той же "демилитаризацией". Возможно, это сокращение украинской армии и отказ от наступательных вооружений. Точная формулировка официально не озвучивалась сторонами. Равно как и согласие Киева такое требования вообще рассматривать. От украинской власти звучат скорее обратные тезисы - что ход войны идет не в пользу Россия, а потому такие условия выставлять она не вправе.

В вопросах статусов Донбасса и Крыма стороны, также, судя по публичным позициям, занимают противоположные позиции. Критики Зеленского внутри Украины говорят, что обсуждается вариант договоренности с Россией по схеме "отказ от НАТО в обмен на отвод российских войск и "ЛДНР" на линию 24 февраля". То есть к Крыму и к прежней линии разграничения на Донбассе. И в этом оппоненты Банковой видят большую зраду. Хотя объективно, ничто не указывает пока на то Путин готов отказаться от завоеваний, сделанных после 24 февраля (особенно на Донбассе). По крайней мере до радикального изменения положения дел на фронте в пользу Украины.

По поводу "денацификации" вообще не очень понятно о чем идет речь. Политолог Руслан Бортник насчитал минимум три трактовки этого понятия.

"По версии советника президента Турции Эрдогана Ибрагима Калына, Украине, возможно, достаточно будет осудить все формы неонацизма и пообещать их пресечь. Это якобы Зеленскому будет достаточно легко это принять, считает советник Эрдогана.

Согласно другой допустимой трактовки, в практика запретов могут отталкиваться от принципа историзма. Скажем, Роман Шухевич служил в гитлеровской армии, а вот Степан Бандера - номинально нет, хотя элементы сотрудничества с нацистами у него были. Разница, впрочем, достаточно условная.

Но есть еще чисто российский подход, который под нацистов, их пособников и неонацистов подводит очень многих. И не только Бандеру с Шухевичем, но и в нынешней политической системе Украины многие националистические партии, начиная с "Правого сектора".

Но дело даже не в этом. Националисты принадлежат к пассионарному ядру, котореое вряд ли будут спокойно смотреть на попытки "денацификации" по той или иной версии. Поэтому я считаю практически нереальным, что команда Зеленского пойдет при нынешнем положении вещей на фронте на это", - комментирует Бортник "Стране".

Вести с Запада

То есть, пока единственное о чем близки к договоренностям Россия и Украина - это нейтралитет. И, видимо, именно поэтому, по данному пункту и начались наносить удары оппоненты Зеленского внутри страны. И не только внутри.

Вчера, тему подняла газета The Washington Post. Она выпустила материал о том, что Зеленский переговорами с Москвой подает Западу "смешанные сигналы".

Там заявили, что Европа и США "испытывают беспокойство по поводу траектории переговоров". Особенно по части объявления нейтралитета. В статье говорится, что это придется объяснять не только украинскому народу, но и собственно Западу (которому в таком случае нужно будет принимать решения по отмене санкций против России и по предоставлению гарантий безопасности Украины в обмен на отказ от НАТО).

"Любая потенциальная сделка также потребует поддержки со стороны Запада, который может согласиться снять санкции с Москвы в обмен на вывод российских войск", - пишет газета. По ее данным, на Западе обеспокоены, что если Путин добьётся от Зеленского слишком больших уступок после после военного вторжения, это может подвигнуть его на дальнейшее использование военной силы для решения своих вопросов в отношениях с другими странами.

Пока непонятно, отражает ли эта публикация мнение политических кругов США. Или же выход статьи - плод лоббистских усилий оппонентов Зеленского в Украине, которые раскручивают "зраду" с отказом от НАТО.

Но в любом случае ситуация вокруг внеблокового статуса - это важный маркер с точки зрения того, будут ли достигнуты какие-либо договоренности о мире между Россией и Украиной. Если соглашение даже по этому пункту будет сорвано, то переговоры о прекращении войны рискуют зайти в тупик.

"На фоне настоящей войны разгорается фейсбучная, "диванная" война вокруг вступления/невступления в Альянс. Часть украинской элиты пытается восстановить утраченные после начала полномасштабных боевых действий позиции в политике, вернуться в большую игру. И, надо сказать, оппозиция способна раздуть скандал вокруг НАТО, в результате чего сделка, если будет заключена, может быть провалена. При том что Альянс дал понять, что не готов принять Украину. А готова ли страна в случае срыва даже первого шага к компромиссу вести долгую войну, к каким последствиям это может привести. Может, не стоит заниматься реанимацией довоенной игры в раздувание противоречий и ослабления власти в нынешнем положении нашей общей страны?" - комментирует "Стране" политолог Вадим Карасев.