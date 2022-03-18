Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук дал понять, что из Конституции Украины могут убрать пункт о стремлении Украины в НАТО (это необходимо для фиксации внеблокового статуса страны).

"Дело в том, что, поскольку путь к евро-атлантической интеграции прописан у нас в Конституции Украины, это довольно-таки высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить конституции, или будет менять ее в этой части", - сказал Стефанчук в пятницу, 18 марта, в эфире канала "Украина-24".

"В общем, по нейтралитету, похоже, компромисс действительно возможен. По выполнению других требований Путина все намного сложнее", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах.

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