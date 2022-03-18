Заканчивается 23-й день войны в Украине. Анализируем, что сегодня происходило на фронтах - военных и дипломатических.

Ситуация на фронте 18 марта

В последних сводках Генштаб сообщает следующее:

- противник продвинулся в Рубежном, где сегодня "ЛНР" заявила о взятии здания горсовета. При этом о полном взятии города говорить пока рано, поскольку горсовет расположен ближе к северным окраинам Рубежного (в России подтверждают, что город еще не захвачен полностью - на южных окраинах еще идут бои).

- в Николаевской и Донецкой областях противнику удалось занять отдельные населенные пункты и перерезать дороги.

- под Харьковом идут бои за Изюм, противник вводит туда новые силы (Арестович заявил, что перебрасывают и курсантов).

- под Киевом россияне строят укрепления на уже захваченных позициях.

Правда в этот же день командование Сухопутных войск заявило, что противник отброшен от Киева на 70 километров на правом берегу Днепра и освобождено 30 населенных пунктов. Правда, не названо направление в котором этом произошло. По крайней мере пока ничего не сообщалось (в том числе и в сводка Генштаба) о том, что под контроль ВСУ вернулись Буча и Гостомель, которые от столицы примерно в 20 километрах. Но, может быть, речь идет о каком-то другом направлении.

- в связи с исчерпанностью запасов снарядов российские военные заводы переводятся на круглосуточный режим работы.

Что касается Мариуполя, в сводках Генштаба обозначается, что там идут бои.

И ситуация, там, как признают и представители власти, самая сложная.

Противник, судя по видео и фотографиям, уже взял здание администрации Левобережного района, что в шаговой доступности от проходной завода "Азовсталь". Сегодня же появилось видео масштабных боев на "Азовстали". Там видны мощнейшие разрывы снарядов.

Этот завод украинские силы превратили в укрепленный пункт обороны.

В общем, положение там сложное, что признал и создатель "Азова" Билецкий, призвавший командование провести деблокирующий удар извне, заявив, что "вся армия к этому готова".

Однако на Банковой сегодня прозвучал отказ. Спикер Офиса президента Арестович заявил, что украинские силы сейчас далеко и вообще военного решения вопроса Мариуполя украинская власть не имеет.

Есть только политико-дипломатический путь. При этом, как следует из слов Арестовича, касается это лишь решений по гуманитарной ситуации (организация эвакуации мирных жителей). Что касается военных, то, по словам советника главы ОП, история знала немало примеров, когда в ещё худших ситуациях силы обороны держались несколько месяцев.

Тех, кто призывает к деблокирующему удару по Мариуполю (то есть Билецкого и других "азовцев") Арестович обвинил в попытка осуществить "эмоциональный сброс", что, по его мнению, работает на врага.

Наступление идет также на север от Волновахи - сегодня Минобороны РФ заявило, что взяло поселок Золотая Нива в 12 километрах от Великой Новоселки. Также идут сообщения, что россияне уже в предместьях Угледара.

Драматические события проходят в районе Авдеевки. Город, который остается под контролем ВСУ, нещадно обстреливают. Разбомбили в том числе здание военно-гражданской администрации. В Авдеевке находится крупный украинский укрепрайон.

Что касается северного направления, то там продолжались бои за Изюм (ВСУ по прежнему находятся в южной части города) и за дорогу к югу от него на Славянск. В Изюме - уже который день гуманитарные катастрофа. И нет зеленых коридоров.

Собственно говоря, исход кампании на Донбассе решат несколько факторов.

Во-первых, сколько времени потребуется на взятие Мариуполя - от этого зависит как быстро Россия и "ДНР" смогут перебросить силы, которые штурмуют город на другие направления, усилив давление по иным участкам фронта. Вчера российские ресурсы давали прогноз по срокам - плюс-минус неделя. Но Арестович, как видим, полагает, что оборона может продолжаться и несколько месяцев.

Во-вторых, сможет ли (и когда) российская армия пробиться через Изюм на север Донецкой области (Славянск и Краматорск). И хватит ли у нее резервов, чтоб приступить к штурму этих хорошо укрепленных городов.

В-третьих, смогут ли (и когда) российские войска и "ЛНР" взять под свой контроль агломерацию Рубежное-Северодонецке-Лисичанск. Оттуда открывается путь для атаки на Бахмут и Славянск с востока.

В-четвертых, будет ли продолжено движение войск РФ из Запорожской области на север (к Павлограду), чтоб отрезать группу украинских сил в ООС с запада. С этого направления уже несколько дней известий о серьезном продвижении не было.

В-пятых, какие меры будет предпринимать украинское командование для помощи группе войск в ООС, которая испытывает сейчас на себе основной удар противника. Будут ли туда отправлены подкрепления? Будут ли усилены тылы, чтоб не допустить блокады с запада.

От всего этого и зависит - будет ли осуществлен стратегический план российских войск по окружению и разгрому украинских войск на Донбассе еще до того как будет заключено (если будет заключено) перемирие.

Чо касается других направлений, то более благоприятная ситуация для украинских войск в районе Николаева. Вчера сообщалось о том, что ВСУ продвинулись на восток в сторону Херсонской области. Также украинские ресурсы сообщают, что отбиты попытки российских войск продвигаться на север и запад Николаевской области. Сообщается и о неоднократных ударах ВСУ по российской технике в аэропорту Херсона.

С другой стороны, российские войска, как следует из сообщений Генштаба ВСУ, все же смогли взять в области отдельные населенные пункты.

Кроме того, российские войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары. Сегодня утром били по Вознесенску (ключевой пункт на дороге далее в Одесскую область и на границу с Приднестровьем). А также нанесли удар по казармам 79 бригады в Николаеве. То есть, не исключено, что российские войска копят силы и готовятся возобновить наступление по югу Украины.

Как идут переговоры с Россией

Сегодня британские СМИ узнали о требованиях Путина к Украине. Он перечислил их турецкому президенту Эрдогану, чей помощник присутствовал при разговоре и пересказал его содержание.

Есть две группы требований. Первая касается отказа от НАТО, защиты русского языка и разоружения. В тех или иных формах компромисс там достижим.

Вторые требования, как предполагает Анкара, могут касаться признания Крыма российским и независимости "ДНР" и "ЛНР". Но Путин, судя по сведениям турецкой стороны, допускает, что согласование этого вопроса может потребовать личной встречи с Зеленским.

Украинский президент на эту встречу согласен, однако в Турции считают, что пойти на эти условия ему будет крайне сложно.

В Украине, добавим, говорят открыто, что территориальных уступок никаких не будет.

Были сегодня и прямые заявления российской стороны, что движется на переговорах, а что нет.

Нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах, сообщил сегодня глава российской делегации Владимир Мединский.

Кроме того страны находятся "на полпути" по вопросу "демилитаризации" Украины.

"Что касается демилитаризации, я бы сказал, 50 на 50. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать. Ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон", - сказал Мединский.

Он также добавил, что есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины: "Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО".

На информацию Мединского ответил украинский переговорщик Михаил Подоляк.

"Статус по переговорам. Заявления российской стороны – это их запросы. Все заявления преследуют цель, среди прочего, спровоцировать напряжение в медиа. Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами", - заявил Подоляк.

Отметим, что "жесткие гарантии безопасности" - это вопрос связанный с нейтральный статусом Украины и отказом от вступления в НАТО.

Именно по этому вопросу, как заявлял Мединский, стороны продвинулись дальше всего в поиске компромисса.

То есть, по сути, вопрос нейтрального статуса в общем и целом выглядит решаемым (если, конечно, Украина получит требуемые гарантии безопасности).

К слову, в Украине уже начали потихоньку разгонять "зраду" по этому вопросу. У Порошенко заговорили о том, что на Банковой уже, мол, согласились на формулу "отказ от НАТО в обмен на отвод российских войск на позиции 24 февраля". То есть – Крым остается российским, а "ЛДНР" возвращается к прежней линии разграничения. Такие условия, по мнению "порохоботов" - крайне опасны для Украины.

Об угрозе "капитуляции" в виде нового Будапештского меморандума либо в виде Минска-3 заявил вчера и экс-министр обороны Гриценко. После чего получил жесткую отповедь от Арестовича и Подоляка, которые призвали "военных псевдоэкспертов" не мешать переговорному процессу и не вносить раздрай во время войны.

Что касается писанной выше формулы "отказ от НАТО в обмен на вывод войск на линию 24 февраля", то если украинской власти действительно удастся договориться с Путиным, что он отказывается от всех завоеваний с начала войны лишь в обмен на отказ Украины от НАТО (куда Украину и так брать не собирались), то Подоляк, Арахамия и Зеленский войдут в учебники как одни из самых выдающихся дипломатов в истории.

Но вряд ли Путин согласится на такой простой размен в ситуации, когда его войска стоят под Харьковом и Киевом, а также продолжают наступать на Донбассе. Это возможно лишь в случае кардинального изменения положения на фронте в пользу Украины.

В целом, одна из главных проблем в переговорном процессе - это фактически введенная в обоих странах военная цензура. В итоге, у общества и в России, и в Украине возникает представление, что победа их армий близка и нужно лишь чуть-чуть поднажать. И в таких условиях крайне сложно идти на компромиссы, так как потом непонятно как объяснить почему решили согласиться на малое, а не дожимать до выполнение всех требований.

С другой стороны, с украинской стороны все чаще звучат прогнозы скорого окончания боев. Например, Арестович сегодня заявил, что активная фаза боев закончится уже к середине апреля. То есть в Офисе президента продолжают продвигать тезис, что переговоры гарантированно увенчаются успехом. На чем такая уверенность основана - пока не очень понятно (особенно с учетом ожесточенных боев на Донбассе). Но, возможно, на переговорах в реальности уже плюс-минус виден свет в конце тоннеля. Просто об этом пока публично предпочитают не говорить.