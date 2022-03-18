Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на призывы Билецкого и других "азовцев" и заявил, что на данный момент деблокада Мариуполя невозможна.

Об этом Арестович рассказал в видеообращении.

По словам Арестовича, ближайшие к Мариуполю подразделения ВСУ ведут тяжелейшие бои в Северной Волновахе. Они сражаются в превосходящими силами противника и ни о какой деблокаде Мариуполя речь не может идти, "им бы самим отбиться".

Другие части находятся за более чем 100 километров от Мариуполя. Если они двинутся к Мариуполю, то окажутся в голой степи под ударами авиации.

Арестович сказал, что военного решения проблемы блокады Мариуполя нет. Есть только политико-дипломатический путь. При этом, как следует из слов Арестовича, касается это гуманитарной ситуации (организация эвакуации мирных жителей). Что касается военных, то, по словам советника главы ОП, история знала немало примеров, когда в ещё худших ситуациях силы обороны держались несколько месяцев.

"Военное решение на данный момент невозможно. Политическим решением мы занимаемся ежедневно. Эвакуация уже началась. Война двусторонний процесс, и не все зависит от нас", - добавил Арестович.

Тех, кто призывает к деблокирующему удару по Мариуполю Арестович обвинил в попытка осуществить "эмоциональный сброс", что, по его мнению, работает на врага.

Напомним, что еще 13 марта Арестович объяснил, почему украинская армия не может прорвать осаду Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.