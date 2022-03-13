С начала боев в осажденном российскими оккупантами Мариуполе погибло уже 2187 мирных граждан. Такие данные приводит Мариупольский горсовет.

Напомним, в воскресенье, 13 марта, в Мариуполе попали под обстрел жилые многоэтажки.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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