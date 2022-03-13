Утром 13 марта Офис президента опубликовал видеообращение Зеленского к гражданам.

"Почти 13 тысяч убитых оккупантов за 18 дней. Это уже больше, чем в обоих чеченских войнах. Россия потеряла тысячи единиц военной техники. Они потеряли 74 самолета, 86 вертолетов. Мы понимаем, что у них есть еще, мы понимаем, что и мы будем защищаться", - сказал Зеленский на видео. Он добавил, что Украина не сдается, а борется героически.

Президент рассказал, что во время эвакуации по гуманитарным коридорам вывезли более 125 тысяч человек на безопасную территорию.

Зеленский добавил, что на сегодня ключевое задание - Мариуполь и рассказал, что украинский гуманитарный груз в двух часах от города, всего 80 километров.

"Делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви, которые сопровождают этот груз".

Он отметил, что Украина отправила 100 тонн самого необходимого и приложила все дипломатические усилия, чтобы груз дошел.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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