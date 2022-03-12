На одной из крупнейших в Европе платформ цифровой демократии - сайте Openpetition - появилась петиция президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Она требует отменить ограничения по выезду за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта.

Всего за сутки за снятие запрета на выезд высказались 28 445 человек

Вопрос о том, чтобы выпускать мужчин за границу, поднимается уже многими в Украине. В частности, из-за "невыездного" статуса на западе страны разразился масштабный жилищный кризис. Большие проблемы у перевозчиков (водителей не выпускают за границу). При этом массовой мобилизации ранее не служивших мужчин в стране все равно не проводится.

Аргументы в пользу отмены ограничений можно прочитать здесь.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно