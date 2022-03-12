В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили о том, что Россия продолжает наступательную операцию против Украины, применяя коварные методы в попытках привлечь Беларусь к войне в нашей стране.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в Facebook.

"Российские войска осуществили бомбардировку приграничных населенных пунктов Копаны, Бухлычи и Верхней Теребежи на территории Беларуси. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал. Коварная провокация совершена с целью втягивания вооруженных сил Республики Беларусь в военную операцию против Украины на стороне России", - говорится в сообщении.

Краткая сводка за 11 марта 2022 года:

Обозначили, что на западе от Киева россияне удерживают позиции помимо прочего в Гореничах (а это к югу от Житомирской трассы, то есть она, получается, уже перерезана);

Сказали, что противник имел частичный успех в движении к Киеву на левом берегу Днепра;

Россияне удерживают позиции около Южного Буга в Николаевской области;

Ведутся бои за Мариуполь и Северодонецк;

Перебрасываются подкрепления к Сумам;

Армия России пытается заблокировать Чернигов;

Удары по аэродромам на Западной Украине, а также по Днепру, осуществлялись стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.

По информации Генштаба ВСУ, враг безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений.

"Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор, нанося российским захватчикам урон в живой силе и военной технике, чем существенно снижают их волю к дальнейшему противостоянию", - резюмировали в Генштабе.

Напомним, в пятницу, 11 марта, командование украинских военно-воздушных сил заявило, что российские военные самолёты, войдя в воздушное пространство Украины, нанесли удар по белорусской территории с целью обвинить в этом украинскую сторону и втянуть Беларусь в войну.

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