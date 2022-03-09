Генштаб ВСУ утром в среду, 9 марта, опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что на севере страны продолжается обороны Чернигова, а в Киеве ВСУ отражают наступление и удерживают рубежи.

Сводка опубликована в Facebook.

По информации Генштаба ВСУ:

На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона города Чернигова.

Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определенные рубежи.

На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

Генштаб ВСУ также сообщает, что в других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Воздушные Силы ВС Украины, по информации Генштаба, отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения противника, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.

В Генштабе ВСУ говорят, что противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории Крыма, в Краснодарском крае и "ЛДНР". Кроме того, активизирована деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.

Также, по данным Генштаба, не исключается возможность привлечения Россией к войне с Украиной военнослужащих непризнанной Приднестровско-Молдавской республики в количестве до 800 человек.

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