На сегодня сохраняется возможность широкомасштабного участия Беларуси в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По информации Вооруженных Сил Украины, осуществлена частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС РБ. В частности, в районе Бреста находятся по одной батальонно-тактической группе из состава двух отдельных десантно-штурмовых бригад ВС Беларуси; в районе Александровки (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 батальонно-тактические группы; в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 батальонно-тактические группы.

В Генштабе сообщают, что подразделения сухопутных войск и ССО ВС РБ переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.

"Большинство военных информировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне российских оккупантов", - сообщает Генштаб

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.