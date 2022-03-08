12 000 военных, более 300 танков, почти 130 самолетов и вертолетов. Генштаб ВСУ - о потерях войск РФ в Украине
Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежую сводку о потерях российской армии в Украине. Соответствующий пост появился в Facebook утром в понедельник, 8 марта.
Общие боевые потери противника в Украине с 24.02 по 08.03 ориентировочно составили:
- личный состав - 12 000 человек,
- танки - 303 единицы,
- боевые бронированные машины - 1036,
- артиллерийские системы - 120,
- РСЗО - 56,
- средства ПВО - 27,
- самолеты - 48,
- вертолеты - 80,
- автомобильная техника - 474,
- корабли/катера - 3,
- цистерны с ГСМ- 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.
За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.
"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.
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