Войска РФ теряют с каждым днем все больше военной техники. Фото: facebook.com/ ВСУ

Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежую сводку о потерях российской армии в Украине. Соответствующий пост появился в Facebook утром в понедельник, 8 марта.

Общие боевые потери противника в Украине с 24.02 по 08.03 ориентировочно составили:

  • личный состав - 12 000 человек,
  • танки - 303 единицы,
  • боевые бронированные машины - 1036,
  • артиллерийские системы - 120,
  • РСЗО - 56,
  • средства ПВО - 27,
  • самолеты - 48,
  • вертолеты - 80,
  • автомобильная техника - 474,
  • корабли/катера - 3,
  • цистерны с ГСМ- 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Сводка от Генштаба ВСУ по потерям российских войск на 8 марта

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами. 

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