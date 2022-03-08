Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежую сводку о потерях российской армии в Украине. Соответствующий пост появился в Facebook утром в понедельник, 8 марта.

Общие боевые потери противника в Украине с 24.02 по 08.03 ориентировочно составили:

личный состав - 12 000 человек,

танки - 303 единицы,

боевые бронированные машины - 1036,

артиллерийские системы - 120,

РСЗО - 56,

средства ПВО - 27,

самолеты - 48,

вертолеты - 80,

автомобильная техника - 474,

корабли/катера - 3,

цистерны с ГСМ- 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.