В Харьковской области в результате обстрелов и авиаударов со стороны России за сутки погибли не менее 4 человек, сообщает ГСЧС.

По информации спасателей, за сутки в регионе было совершено более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.

"Пожарные на пожарах и под завалами обнаружили тела 4 погибших. Окончательная информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, вчера мы сообщали, что Харьков в результате российских атак понес "тотальный объем повреждений". От обстрелов со стороны российских войск пострадали сотни объектов инфраструктуры города, включая центральную площадь, здание областного совета, учебные заведения, жилые дома.

Также писали, что Зеленский присвоил звания города-героя Харькову и еще пяти городам.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.