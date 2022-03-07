Юрий Сидоренко, глава департамента по вопросам информации и связям с общественностью в Харьковском горсовете, сообщил "Стране", что город понес "тотальный объем повреждений" в результате российских атак.

От обстрелов со стороны российских войск пострадали сотни объектов инфраструктуры Харькова, включая центральную площадь, здание областного совета, учебные заведения, жилые дома.

"Тотальный объем повреждений. Тотальный. Сотни поврежденных объектов по городу", - сказал Юрий Сидоренко.

Он добавил, что восстановление разрушенных в результате российских атак объектов инфраструктуры обойдется в миллиарды долларов. Точный объем повреждений, как и сумму ущерба от нападения российской армии пока в Харьковском горсовете называть не берутся.

Напомним, вчера в Харькове один из ударов попал в телевышку и в следствие этого в городе была прервана трансляция каналов. Кроме того, вчера вечером горело здание областной прокуратуры. Вместе с тем, в результате авиаударов пострадали жилые дома. В ГСЧС сообщили, что в результате обстрелов Харькова за сутки погибли минимум восемь человек.

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