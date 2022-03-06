В Харькове, который уже длительное время подвергается разрушительным обстрелам со стороны войск РФ, был нанесен удар по району Бавария.

Очевидцы опубликовали видео с моментом удара в социальных сетях.

Кадры сняты на видеорегистратор автомобиля. Машина едет по жилому массиву, прямо перед ней падает и взрывается снаряд.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, почему в последнее время президент Владимир Зеленский жестко критикует НАТО.