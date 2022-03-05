Днем в субботу, 5 марта, над центром Харькова пролетели самолёты. После чего в городе были слышны громкие взрывы.

Местные жители сообщили, что самолёты совершили три захода. Всех срочно попросили пройти в укрытие.

После этого в Харькове сообщили о двух сильных взрывах. В городе разбомбили спорткомплекс ХНУ им. Каразина "Унифехт", расположенный на переулке Отакара Яроша, в районе Ботанического сада. Фото и видео харьковчане опубликовали в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Харькове разбомбили воинские части.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

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В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.