Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации в городе и опроверг слух, что россияне дали ему 72 часа на сдачу города.

По его словам, ему стали поступать сообщения, что от его имени и от имени его коллег распространяются сообщения, что якобы российские войска поставили его пред ультиматумом и дали 72 часа на сдачу города.

Терехов заявил, что это неправда.

Также он рассказал, что коммунальные службы работают сейчас под непрекращающимися обстрелами и восстанавливают водо- и электроснабжение по городу.

Напомним, что харьковчане продолжают эвакуироваться из города в переполненных поездах.

За неделю город подвергся множеству обстрелов. Пострадала инфраструктура, жилые дома.

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Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

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