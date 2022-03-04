Мэр Харькова Терехов опроверг слух, что россияне дали ему 72 часа на сдачу города
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации в городе и опроверг слух, что россияне дали ему 72 часа на сдачу города.
По его словам, ему стали поступать сообщения, что от его имени и от имени его коллег распространяются сообщения, что якобы российские войска поставили его пред ультиматумом и дали 72 часа на сдачу города.
Терехов заявил, что это неправда.
Также он рассказал, что коммунальные службы работают сейчас под непрекращающимися обстрелами и восстанавливают водо- и электроснабжение по городу.
Напомним, что харьковчане продолжают эвакуироваться из города в переполненных поездах.
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