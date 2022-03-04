Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации в городе. По его словам, Харьков получает много гуманитарной помощи, которая сразу раздается.

Городской глава проведал раненных жителей города и поблагодарил медицинских работников и врачей.

"Мы делаем все возможное, а порой и невозможное. Потому что это Харьков, потому что это Украины. Мы вместе, мы харьковчане, мы победим!" - сказал Терехов.

Ранее Терехов рассказал о критической ситуации в Харькове.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".