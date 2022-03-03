Мэр Харькова Игорь Терехов записал видеообращение, в котором рассказал о тяжелейшей ситуации в городе.

"Обстрелы каждую минуту. Не прекращаются бомбежки. Бомбили Салтовское депо, сгорели новые автобусы и трамваи. Враг целенаправленно разрушает инфраструктуру города, бьет по подстанциям, прекращая подачу электричества, бьет по котельням, прекращая теплоснабжение. Наносятся удары по жилым домам, в результате чего гибнут харьковчане", - сказал Терехов.

Мэр добавил, что с субботы, 5 марта, в поликлиниках города можно будет получить необходимые медикаменты всем, кто в них нуждается.

Напомним, что в Харькове идет обстрел жилмассивов. Точное число погибших неизвестно.

В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Сегодня в Брестской области проходят мирные переговоры Украины и России. Максимально оперативно о результатах — в нашем онлайне. Там приводятся все главные новости, которые происходят сейчас.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".