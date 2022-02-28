В Харькове идет обстрел жилмассивов Алексеевка, Салтовка, Павлово Поле. Точное число погибших неизвестно
Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что идут обстрелы жилмассивов города. "Только что был обстрел. У нас 15 раненых военных, 16 местных ранены, одна женщина погибла. Он заявил, что это предварительная информация, мы еще не понимаем, сколько погибших".
Также о ситуации в Харькове высказался заместитель губернатора Харьковской области Семенуха.
"Идут обстрелы Алексеевка, Салтовка, Павлово Поле – это три микрорайона города, более 1 млн. жителей. Это страшно, готовят из артиллерии прямо по жилым домам. Счесть потери пока невозможно. Возможно, дальше пойдет наступление".
Как писала "Страна", в Харьковской области за переговоры с врагом задержали мэра города Южный и его зама. Их обвиняют в госизмене.
Также в Харьковской области заметили российскую авиацию.
Читайте в нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"- главные новости, карта боевых действий, фото и видео.
На границе с Беларусью сегодня проходят мирные переговоры. Оперативно сообщим все подробности.
Как украинцы эвакуируются в Европу - в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.
Аналитика - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.