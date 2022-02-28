Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что идут обстрелы жилмассивов города. "Только что был обстрел. У нас 15 раненых военных, 16 местных ранены, одна женщина погибла. Он заявил, что это предварительная информация, мы еще не понимаем, сколько погибших".

Также о ситуации в Харькове высказался заместитель губернатора Харьковской области Семенуха.

"Идут обстрелы Алексеевка, Салтовка, Павлово Поле – это три микрорайона города, более 1 млн. жителей. Это страшно, готовят из артиллерии прямо по жилым домам. Счесть потери пока невозможно. Возможно, дальше пойдет наступление".

Как писала "Страна", в Харьковской области за переговоры с врагом задержали мэра города Южный и его зама. Их обвиняют в госизмене.

Также в Харьковской области заметили российскую авиацию.

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