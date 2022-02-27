Городской голова Купянска, что в Харьковской области, Геннадий Мацегора заявил о подконтрольности города войскам РФ. По его словам, с завтрашнего дня детсады и школы вернутся "в обычный режим".

В видеообращении, опубликованном Купянским горсоветом вечером 27 февраля, Мацегора заявил, что в 7:30 к нему обратился командир российского батальона и поставил ультиматум: сдаться или он возьмет город штурмом.

"Четыре дня назад город покинули все: СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны. Мы остались сами. Я со своими подчиненными и райотдел полиции, который до последнего момента находился и находится рядом со мной", - сказал Мацегора.

"Я принял это решение. Решение за мной. Ответственность за происходящее в городе лежит на мне. Я в городе все это время и остаюсь дальше. Все вопросы жизнеобеспечения на мне", - добавил городской голова.

"Сегодня я нахожусь на месте и хочу заверить, что будут работать больница, школа, детсады. С завтрашнего дня работаем в обычном режиме. Не боимся провокаций, на которые, по словам военных, они будут реагировать должным образом", - сказал Мацегора.

В обращении он добавил, что пора "смело возвращаться к жизни, налаживать быт". Мацегора также сказал, что жизнь города "зависит от того, как мы себя сейчас зарекомендуем", поэтому "смело вылезайте из подвалов и бомбоубежищ".

Кроме того, по его словам, завод "Кулиничи" снабдил хлебом Старостинский округ.

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