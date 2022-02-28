Днем в понедельник, 28 февраля, в Харькове продолжаются обстрелы. Жители города публикуют в соцсетях видео обстрела жилых районов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области заметили российскую авиацию.

Также мы писали, что под Харьковом в результате российского обстрела пострадали жилые дома.

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