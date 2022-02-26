Сегодня, 26 февраля, российские войска обстреляли Харьков, район Салтовки и пгт Бабаи (Харьковская область). В результате погибли трон гражданских. Обстрелы города продолжаются.

Об этом сообщает генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Фейсбук.

"Также в Харьковском районе в результате атаки артиллерии РФ погиб житель пгт. Бабаи. Здание, в котором он жил, также разрушено. По всем этим фактам начато досудебное расследование нарушения законов и обычаев войны", - сказано в сообщении.

Кроме того, шесть человек погибли под обстрелами в Киевской области, был ранен ребенок.

"Вражеская артиллерия уничтожила жилой дом в пгт. Бородянка Бучанского района. В сооружении находилась семья оперуполномоченного местного управления полиции – 6 человек погибли на месте. Ребенок полицейского 2020 года рождения находится в тяжелом состоянии", - написала генпрокурор.

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