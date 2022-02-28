Столичные власти заявляют, что магазины в Киеве будут открываться постепенно в течение дня.

Об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире канала "Рада".

"Мы даем возможность людям ходить в магазины. Эти два дня, когда все было закрыто, мы отрабатывали логистику, чтобы все что возможно сегодня доставить в магазины. Я не обещаю там большого разнообразия, но все необходимые товары сегодня там можно будет приобрести", - сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Между тем, у супермаркетов с самого утра выстраиваются очереди.

Напомним, в Киеве с 08:00 понедельника разрешено работать магазинам и транспорту, однако КГГА призывает не выходить на улицу без необходимости.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

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