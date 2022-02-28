С 08:00 понедельника, 28 февраля, в Киеве заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Киевлян, несмотря на завершение комендантского часа, просят не выходить на улицу без необходимости.

"В целом эта ночь прошла спокойно, было несколько столкновений и боев с диверсионно-разведывательными группами, но в эту ночь город больше готовился к обороне. Поэтому, после 08:00 вы выйдете в город, увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, которые появились на улицах Киева", - предупредили в мэрии.

Кроме того, по информации КГГА, в столице продолжаются уличные бои практически в каждом районе города.

"Поэтому выходите только в случае крайней необходимости – когда нужно купить продукты или лекарства. Призываем объединять усилия и помогать друг другу: спросить у соседей, нужна ли помощь, особенно когда это касается пожилых людей или семей, чьи родственники защищают Украину. Присматривайте за квартирами выехавших из города соседей, чтобы не допускать мародерства", - призывают в КГГА.

При этом комендантский час в Киеве не отменен. С 28 февраля он продлится, как было определено ранее, - с 22:00 до 7:00.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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