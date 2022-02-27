В понедельник, 28 февраля, с 8:00 утра закончится усиленный комендантский час в украинской столице. Он будет действовать, как и ранее, с 22.00 до 7.00.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-аккаунте.

"В это время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено. И те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп. Город живет в условиях военного положения.

Поэтому не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила. Потому что в столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах проходят перестрелки. И даже в разрешенные часы выходите в город исключительно при необходимости. В магазин, аптеку. Поддерживайте пожилых и одиноких людей, которым необходима сегодня помощь", - призвал Кличко.

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