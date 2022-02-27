Зеленский подтвердил встречу с российской делегацией на белорусско-украинской границе

В Офисе президента Украины, а следом и сам Владимир Зеленский рассказали о деталях телефонного разговора Александра Лукашенко и президента Украины.

По данным ОП, стороны договорились, что украинская делегация встретится с русской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

Также в ОП добавили, что Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Напомним, в нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке - что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.