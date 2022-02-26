Мэр Киева Виталий Кличко ещё раз напомнил жителям столицы про комендантский час, который продлится с 17:00 субботы, 26 февраля, до 08:00 понедельника, 28 февраля и предупредил, что из дому можно выходить только обладателям спецпропусков или же в бомбоубежища.

Об этом киевский мэр написал в своем Телеграм-канале.

"В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено. Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", - написал мэр.

Ранее мы писали, что в Киеве объявлена воздушная тревога.

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В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

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