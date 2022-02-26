С субботы, 26 февраля, в Киеве, Харькове и Днепре продлили установленный ранее комендантский час, введенный в связи с военным положением.

В Киеве комендантский час будет действовать с 17:00 26 февраля до 08:00 28 февраля. То есть он будет действовать более полутора суток.

Эту информацию в эфире 1+1 сообщил замглавы КГГА Николай Паворозник. Он призвал киевлян вообще не выходить из дома с 17:00 вечера субботы до 08:00 понедельника 28 февраля.

Мэр Виталий Кличко предупредил, что все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.

В Харькове комендантский час продлили на четыре часа. Теперь он будет действовать с 18:00 до 06:00 (был с 22:00 до 06:00).

Кроме того, харьковчан, которые укрываются в метро, попросили брать с собой документы, удостоверяющие личность.

В Днепропетровской области также усилили комендантский час. Он теперь действует с 20:00 до 06:00.

Ранее "Страна" писала, как будет работать комендантский час в Киеве и что сделают с нарушителями. Из основного - в это время нельзя будет появляться на улице, не будет работать общественный транспорт, магазины.

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